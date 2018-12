POL-MA: Heidelberg: Radfahrer fährt gegen Verkehrszeichen, stürzt und wird schwer verletzt

Heidelberg (ots) - Ein 77-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstag, gegen 12 Uhr, in der Berliner Straße schwer verletzt. Der Mann war auf dem Radweg in Höhe der Haltestelle "Technologiepark" aus bislang ungeklärter Ursache gegen den Mast eines Verkehrszeichens gefahren und infolgedessen zu Boden gestürzt. Er schlug mit seinem Hinterkopf auf dem Boden auf und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungssanitäter versorgten den 77-Jährigen vor Ort und brachten ihn dann mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Am Verkehrszeichen entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell