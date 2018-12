POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Plankstadt (ots) - Am Samstag, zwischen 15:15 Uhr und 22 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus "Hinter den Dorfgärten" eingebrochen. Mit brachialer Gewalt verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen und durchsuchten die kompletten Räumlichkeiten nach Stehlenswertem. Dabei fielen ihnen Schmuck und Bargeld von noch unbekanntem Wert in die Hände. Mit dem Diebesgut waren sie dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 zu melden.

