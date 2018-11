POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Auffahrunfall an der Einmündung - Eine Person schwer verletzt

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Eine schwerverletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Samstagmittag in der Mannheimer Neckarstadt. Ein 48-jähriger Mann war kurz vor 12 Uhr mit seinem Mercedes auf der Helmholtzstraße in Richtung Ludwig-Jolly-Straße unterwegs. An die Einmündung zur vorfahrtsberechtigten Ludwig-Jolly-Straße fuhr so rasch und zügig heran, dass eine 56-jährige BMW-Fahrerin vorsorglich stark abbremste. Anschließend fuhren drei nachfolgende Fahrzeuge auf die jeweils Vorausfahrenden auf und schoben alle Fahrzeug zusammen. Zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes des 48-Jährigen kam es nicht. Die hochschwangere 21-jährige Beifahrerin eines beteiligten weiteren Mercedes zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

