POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Auf Vordach geklettert und in Wohnhaus eingestiegen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Im Laufe des Mittwochs wurde im Landsknechtweg in ein Wohnhaus eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hatte ein Zugangstor zum Garten des Anwesens aufgehebelt und war von dort auf ein Vordach geklettert. Er machte sich gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und stieg über dieses in das Anwesen ein. Im Inneren brach er eine Tür auf und durchsuchte mehrere Räume nach Brauchbarem. Entwendet hatte der Unbekannte nach ersten Erkenntnissen nichts.

Zeugen, die zwischen 8:30 Uhr und 19:30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

