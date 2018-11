POL-MA: Mannheim-Oststadt: In Rohbau eines Hotels eingebrochen und Maschinen gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwochabend, zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr, in den Rohbau eines Hotels in der Seckenheimer Straße ein. Die Unbekannten drückten zunächst mit roher Gewalt eine Tür auf und gelangten so auf das Baustellengelände. Im Untergeschoss des Hotelgebäudes machten sie sich an der Stahltür eines Lagerraums zu schaffen und entwendeten aus diesem sieben Baumaschinen, u.a. eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber und einen Winkelschleifer, im Wert von ca. 1.500 Euro. Im Anschluss hebelten sie eine weitere Tür auf. Ob sie allerdings noch weitere Wertgegenstände mitgehen ließen, ist derzeit unklar. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell