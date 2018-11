POL-MA: BAB 6/ AS Sinsheim-AS Sinsheim-Süd/ Rhein-Neckar-Kreis: Wohnmobil gerät in Brand, Autobahn zwischenzeitlich komplett gesperrt, Rettungskräfte im Einsatz (Pressemeldung 1)

BAB 6/ AS Sinsheim-AS Sinsheim-Süd/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag gegen 11.35 Uhr befuhr ein Wohnmobil die Bundesautobahn 6 zwischen den Anschlussstelle Sinsheim und Sinsheim-Süd in Fahrtrichtung Mannheim.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug kurz nach der Tank- und Rastanlage Kraichgau Nord in Brand.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konnten sich die beiden Insassen des Wohnmobils aus dem Fahrzeug retten.

Aufgrund von mehreren Explosionen wurde die Bundesautobahn kurzzeitig voll gesperrt, derzeit wird der Verkehr in Richtung Heilbronn auf dem Seitenstreifen vorbeigeführt.

Die Fahrbahnen in Richtung Mannheim sind noch voll gesperrt.

Durch eine große Rauchentwicklung kommt es zu Sichteinschränkungen.

Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell