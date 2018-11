POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 56-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim-Innenstadt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Mannheimer Innenstadt wurde ein 56-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Der 56-Jährige überquerte kurz vor 18 Uhr in Höhe des Quadrats U 6 den Friedrichsring bei roter Ampel rennend die Fußgängerfurt in Richtung Straßenbahnhaltestelle "Gewerkschaftshaus". Dabei stieß er einen 32-jährigen Mann zusammen, der mit seinem BMW auf dem Friedrichsring in Richtung Kaiserring unterwegs war. Dabei wurde der Fußgänger auf den Boden geschleudert. Hierdurch erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr wurde durch die behandelnden Ärzte ausgeschlossen. Ein Alkoholtest bei dem 56-Jährigen ergab einen Wert von über drei Promille.

Bei der Unfallaufnahme wurde eine Softairwaffe aufgefunden, die direkt neben dem Fußgänger auf der Fahrbahn lag. Gegen den 56-Jährigen wird nun zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

