POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch in Automobilfirma über ein Dutzend eingelagerte Reifensets entwendet - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Einbruch in einen Automobilhandel in der Magdeburger Straße erbeuteten bislang unbekannte Täter über das vergangene Wochenende über ein Dutzend eingelagerte Reifensets im Gesamtwert von über 3.000 Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde das Schloss einer Holzhütte auf dem Firmengelände, in dem die Reifen gelagert waren, aufgebrochen. Der Abtransport des Diebesguts erfolgte über ein in der Werderstraße gelegenes Wiesengrundstück. Hierzu muss größeres Transportfahrzeug benutzt worden sein. Der Diebstahl war am Montagmorgen um 9 Uhr entdeckt worden, nachdem das Geschäft am zurückliegenden Freitag gegen 18 Uhr geschlossen wurde. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 bei der Polizei in Sinsheim zu melden.

