POL-MA: Nußloch: Außenspiegel abgetreten - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die Außenspiegel zweier geparkter Autos in der Hauptstraße traten in der Nacht zum Sonntag bislang unbekannte Täter ab. Ein Anwohner wurde gegen 2.30 Uhr aufmerksam und konnte bei einer Nachschau eine 6- bis 8-köpfige Personengruppe wahrnehmen, die sich in Richtung Wiesloch entfernte. An dem Fiat sowie an dem Ford wurden jeweils die Außenspiegel abgetreten; Sachschaden entstand in bislang nicht bekannter Höhe.

Eine Fahndung nach der Personengruppe verlief ohne Erfolg. Zeugen, die evtl. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

