POL-MA: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Mannheim (ots) - Am späten Sonntagabend war eine 60-jährige Mannheimerin mit ihrem Fahrrad in der Straße "Deutsche Gasse" unterwegs. Als sie auf den Gehweg fahren wollte, verkantete sich so unglücklich das Vorderrad an dem Bordstein, dass die Frau gegen eine Hauswand krachte und auch stürzte. Autofahrer leisteten bis zum Eintreffen des Notartzes Erste Hilfe, bevor sie dann mit Kopfverletzungen stationär in der Unfallklinik aufgenommen werden musste.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell