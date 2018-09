POL-MA: Waibstadt: Suzuki Splash gerammt - Verursacher entfernt sich

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Auf dem REWE-Parlplatz in der Neidensteiner Straße parkte am Samstagnachmittag kurz vor 16 Uhr die Geschädigte ihren Suzuki Splash. Als sie nach einer Stunde zu ihrem Auto zurückkam, musste sie Beschädigungen feststellen. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte ihren Wagen gerammt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Schaden entstand in Höhe von ca. 2.000 Euro. Kunden der dortigen Einkaufsmärkte, die evtl. auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell