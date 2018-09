POL-MA: Neckargemünd: Tablet und Bargeld bei Gaststätteneinbruch erbeutet Wer kann Hinweise geben ?

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bislang unbekannte Täter überstiegen in der Nacht zum Sonntag den Maschendrahtzaun und verschafften sich so Zutritt auf das Gelände des TC Neckargemünd in der Schwimmbadstraße. Vermutlich mit einem Nothammer schlugen die Täter die Scheibe der dortigen Gaststätte ein und entwendeten - den bisherigen Ermittlungen nach - ein Samsung Tablet sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Als Einbruchszeit kommt Samstagabend, ca. 22.45 Uhr bis Sonntagmorgen, 8 Uhr in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell