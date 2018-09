POL-MA: Gebäudbrand in der Sandhofer Straße

Mannheim (ots) - In einem Firmengebäude in der Sandhofer Straße brach am Sonntag kurz vor 20 Uhr ein Feuer aus. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, war durch eine Fehlfunktion in einer Maschine das Feuer entfacht, welches sich über die Abluftanlage ausgebreitet hatte. Die Werksfeuerwehr wie auch die Berufsfeuerwehr waren im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei dauern aktuell noch an. Sachschaden dürfte mit mindestens 10.000 Euro zu beziffern sein.

