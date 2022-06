Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Nachtrag zur Pressemitteilung: Ortsfeuerwehr Eicklingen bei vermeintlichen Fahrzeugbrand im Einsatz

Flotwedel (ots)

Sehr geehrte Redaktionen,

leider hat sich in der heutigen Pressemitteilung zum Fahrzeugbrand in Eicklingen ein kleiner Fehler eingeschlichen. Der Einsatz ereignete sich am heutigen Freitag, den 3. Juni 2022 und nicht am 6. Juli 2022.

Korrigierte Pressemitteilung:

Am Mittag des 03. Juni 2022 wurde die Ortsfeuerwehr Eicklingen um 14:11 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Straße "Horstberg" alarmiert.

Vor Ort eingetroffen, fand der Einsatzleiter ein Fahrzeug vor, bei dem eine leichte Rauchentwicklung aus dem Motorraum feststellbar war. Umgehend ließ er die Motorhaube gewaltfrei öffnen und den Motorraum mittels Wärmebildkamera begutachten. Da diese Untersuchung keinerlei ungewöhnlichen Temperaturen aufzeigte, war kein weiteres Eingreifen der Feuerwehr notwendig.

Der Eigentümer kühlte den Motorraum in Eigenregie mit einer Gießkanne und der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach knapp 20 Minuten beendet werden.

Neben der Ortsfeuerwehr Eicklingen waren ebenfalls ein Streifenwagen, sowie ein Rettungswagen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell