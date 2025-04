Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250428.1 Kiel: Polizei überwacht Durchfahrtsverbot in der Geschwister-Scholl-Straße

Kiel (ots)

Montagmorgen, 28.04.2025, kontrollierten Polizistinnen und Polizisten des 4. Polizeireviers Kiel das Durchfahrtsverbot in der Kieler Geschwister-Scholl-Straße im Übergang zur Straße Poppenrade. In kürzester Zeit stellten die Einsatzkräfte 25 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer fest, die das Verbot missachtet hatten und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Das entsprechende Verwarngeld beträgt in der Regel 50 Euro. Die Beamtinnen und Beamten erläuterten den betroffenen Verkehrsteilnehmenden das hohe Gefahrenpotential, dass mit einer Missachtung im schulischen Nahbereich einhergeht.

An dieser Stelle verbietet das Zeichen 250 die Durchfahrt mit Ausnahme des Rad-, Linien- und Taxiverkehrs.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Magnus Gille

