Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230726.3 Preetz: Polizei nimmt Dieb und mutmaßlichen Hehler fest

Preetz (ots)

Dienstagnachmittag stellten Preetzer Polizeibeamte einen Mann, der zuvor versucht hatte, am Bahnhof ein hochwertiges Fahrrad zu stehlen. Während der Sachverhaltsaufnahme traten weitere Straftaten zutage. Der Mann kam ins Polizeigewahrsam und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 16 Uhr sprach ein 13-Jähriger Junge die Polizisten während ihrer Streifenfahrt durch Preetz an. Er gab an, dass ein Mann versucht habe, ein am Bahnhof abgestelltes E-Bike zu stehlen. Als der Mann den Streifenwagen erblickt habe, sei er davongegangen. Aufgrund der Beschreibung trafen die Beamten den Tatverdächtigen wenig später an. Bei ihm fanden sie neben Tabakwaren auch zwei Laptops, eine Digitalkamera sowie einen Fahrradschlüssel.

Er gab nach rechtlicher Belehrung an, den Tabak kurz zuvor in Ascheberg gestohlen zu haben. Die Elektronikgegenstände habe er im Wissen, dass es sich um gestohlene Gegenstände handelt, von einem flüchtigen Bekannten in Plön gekauft, um diese gewinnbringend weiterzuverkaufen. Der Fahrradschlüssel gehörte zu einem in der Nähe abgestellten E-Bike, welches er nach eigenen Angaben am gleichen Tag in Ascheberg gestohlen hatte.

Während der Sachverhaltsaufnahme traf eine Bekannte des 42-Jährigen auf einem E-Bike mit einem aufgebrochenen Ringschloss ein. Er räumte ein, das Rad in Lübeck gestohlen zu haben.

Nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt ordnete dieser die Gewahrsamnahme des Mannes sowie die Sicherstellung der Gegenstände an. Er soll heute Nachmittag auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizeistation Preetz leitete Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall, versuchtem Diebstahl in einem besonders schweren Fall, Hehlerei sowie Diebstahl ein. Die Ermittlungen zur Personalie des flüchtigen Bekannten, sowie wo dieser die Elektronikgegenstände gestohlen hat, dauern an.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell