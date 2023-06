Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230606.2 Mönkeberg: Einbrecher stehlen Gegenstände im Wert von 100.000 Euro

Mönkeberg (ots)

Am Wochenende kam es in Mönkeberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem der oder die Täter Gegenstände im Wert von geschätzt 100.000 Euro stahlen. Die Plöner Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen drangen der oder die Täter in das Haus in der Straße Schoorteich ein und stahlen mehrere Ölgemälde sowie Schmuck und weitere Wertgegenstände. Der während der Tatzeit abwesende Hausbewohner schätzt den Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände auf etwa 100.000 Euro.

Konkret eingrenzen lässt sich die Tatzeit nicht. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Tat in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03 Uhr stattgefunden haben könnte. Der oder die Täter dürften die Gegenstände mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Die Kriminalpolizei Plön führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen, speziell in der Nacht von Samstag auf Sonntag, auffällige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich bemerkt haben. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell