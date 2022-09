Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: 11 unerlaubt eingereiste Personen im Straßengraben an der B175 entdeckt

Leipzig/Döbeln (ots)

Am 10.09.2022, gegen 12:45 Uhr wurde die Bundespolizei Leipzig durch die PD Chemnitz informiert, dass sich 11 Personen ohne Ausweisdokumente an der B 175 bei Döbeln Ost befinden sollten. Vor Ort stellten die Beamten drei pakistanische, fünf indische und einen afghanischen Staatsangehörigen sowie zwei Personen aus Bangladesch im Straßengraben fest. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen die Männer im Alter von 17 bis 30 mit dem Lkw nach Deutschland. Sie verfügten über keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente. Zehn von ihnen stellten einen Asylantrag. Sie wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung bzw. die Ausländerbehörde weitergeleitet. Ein minderjähriger Junge wurde dem Jugendamt übergeben.

Gegen den oder die unbekannten Schleuser wurden Strafverfahren wegen Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

