Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220330.1 Kiel: Ladendieb in Haft

Kiel (ots)

Am frühen Dienstagabend bemerkten eine Polizistin und ihr Kollege während einer Streifenfahrt einen flüchtigen Ladendieb in der Holtenauer Straße und nahmen ihn vorläufig fest. Im Verlauf der Nacht wurde bekannt, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorlag. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die beiden Polizisten des 1. Reviers befuhren gegen 20 Uhr die Waitzstraße in Richtung Holtenauer Straße. Hier fiel ihnen ein Mann auf, der eine dortige Drogerie schnellen Schrittes verließ, auf ein Fahrrad stieg und die Waitzstraße in Richtung Feldstraße befuhr. Zeitgleich rannte eine Angestellte des Marktes hinter dem Mann her.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und versperrten dem Tatverdächtigen den Weg, so dass sie ihn vorläufig festnehmen konnten. Seine Beute, Parfüm im Wert von über 500 Euro, hatte er auf seiner Flucht verloren, da die mitgeführte Papiertüte riss. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen stellten sie ein griffbereites Cuttermesser sicher. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Anzeigenaufnahme kam er wieder auf freien Fuß.

Als der eingesetzte Polizist in der Nacht die Anzeige zu Papier bringen wollte, fiel ihm auf, dass kurz zuvor ein Haftbefehl wegen anderer Taten gegen den Mann in das polizeiliche Informationssystem eingepflegt wurde. Daher suchten sie den Mann an seiner Wohnanschrift in Kronshagen auf und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Er wird dort eine Freiheitsstrafe von knapp zwei Jahren verbüßen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell