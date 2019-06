Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190613.5 Kiel: Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Einbruch

Kiel (ots)

Am Mittwoch, den 12. Juni meldete sich gegen 4:30 Uhr eine Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass mehrere Personen einen Baucontainer in der Melsdorfer Straße aufgebrochen hätten. Beamte des 3. Polizeireviers konnten kurze Zeit darauf drei inzwischen mit einem VW Bus davongefahrene Männer vorläufig festnehmen. In dem Bus befanden sich diverse Werkzeuge und Baumaschinen. Gegen zwei 29- und einen 39-jährigen Mann wird nun wegen des besonders schweren Falles des Diebstahles ermittelt.

