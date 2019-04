Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190407.1 Kiel: Tötungsdelikt in Preetz

Preetz (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Samstagmorgen ist es in Preetz zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 36-jährigen Preetzerin aus der Lindenstraße gekommen. Ein 24-Jähriger erschien am Vormittag auf der Polizeistation in Preetz und räumte die Tötung der Frau ein. Er wurde vorläufig festgenommen und soll im Verlauf des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 10:30 Uhr erschien der 24-Jährige auf der Polizeistation in Preetz und erklärte gegenüber den Beamten, dass er in der Lindenstraße, in einem Reihenhaus, eine Frau getötet habe. Der Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen.

Ein Streifenwagen begab sich umgehend zum Tatort und fand eine leblose weibliche Person vor. Die Frau wies mehrere äußere Verletzungen auf.

Die Staatsanwaltschaft Kiel und die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Kiel haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nach jetzigem Ermittlungstand kannten sich das 36-jährige Opfer und der 24-jährige Tatverdächtige mit Migrationshintergrund. Zum Motiv und zu den Begleitumständen der Tat können die Ermittler zurzeit noch keine Angaben machen.

Der Festgenommene soll noch am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter am Amtsgericht Kiel vorgeführt werden. Über das Ergebnis wird nachberichtet.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel, Tel.: 0431 6043009

Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel, Tel.: 0171 2901114

