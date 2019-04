Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190404.2 Kiel: 17-Jähriger Opfer eines Straßenraubes - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Gestern Mittag wurde ein 17-Jähriger Opfer eines Straßenraubes. Der Täter entwendete ihm die Geldbörse und entfernte sich in Richtung Elisabethstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12:15 Uhr wartete der junge Mann an der Bushaltestelle in der Straße Karlstal auf den Bus, als er von einem männlichen Unbekannten von hinten in den Schwitzkasten genommen wurde. Die Geldbörse, die der Geschädigte zu diesem Zeitpunkt in den Händen hielt, wurde ihm entrissen. Der Täter flüchtete in Richtung Elisabethstraße.

Der männliche Täter soll zwischen 18 und 19 Jahre alt gewesen sein, ca. 180 bis 183 cm groß und ein südländisches Aussehen haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Bomberjacke (Marke "Alpha Industries") mit rotem Anhänger im linken Schulterbereich. Er trug eine Kapuze mit Fellkragen auf dem Kopf. Auffällig soll sein Bartwuchs gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere wird nach einer Frau gesucht, die dem Geschädigten nach der Tat geraten hat, das 4. Polizeirevier aufzusuchen. Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0431-160-3333 zu melden.

Stephanie Saß

