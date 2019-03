Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190327.4 Kiel: Wir kontrollieren auch nach den Tispol-Kontrollwochen

Kiel (ots)

Es ist noch nicht lange her, da hat sich Polizei innerhalb der europaweiten Tispol-Kontrollwochen um die Schwerpunkte Handy und Gurt gekümmert.

Am Montag, 25.03.2019, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr und 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr, führte das 4. Polizeirevier deshalb mit sechs Beamten eine kleine Nachkontrolle in der Preetzer Straße durch.

Das Ergebnis dieser Nachkontrolle war leider zum Teil unerfreulich.

Von 153 kontrollierten Fahrzeuginsassen hatten immer noch 18 auf das Anlegen des Gurtes verzichtet. Bei den Handyverstößen war die Zahl zufriedenstellender. Hier stellten die Beamten nur zwei Verstöße fest.

Zwei Fahrer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Verkehrsteilnehmer müssen damit rechnen, dass auch weiterhin stichpunktartige Kontrollen durchgeführt werden.

Matthias Felsch

