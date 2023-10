POL-IGB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

St. Ingbert (ots) - In der Nacht vom 15.10.2023 auf den 16.10.2023 wurde in ein italienisches Restaurant in der Austraße in Rohrbach eingebrochen. Der oder die Täter stiegen über ein Dachfenster in die Gaststätte ein, entwendeten dort mehrere hundert Euro Bargeld und konnten unerkannt flüchten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Ingbert. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Sankt ...

mehr