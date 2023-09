Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

St. Ingbert (ots)

Am Donnerstag, 14.09.2023, kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Klaus-Stief-Straße / Wiesenstraße in 66386 St. Ingbert. An dem Unfall waren eine E-Scooter Fahrerin und eine PKW Fahrerin beteiligt. Es wurde niemand verletzt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

