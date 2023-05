Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht Poststraße

Poststraße, St. Ingbert (ots)

Am 12.05.202, gegen 08:28 Uhr ereignete sich in der Poststraße, in 66386 St. Ingbert ein Verkehrsunfall mit Flucht. Das Fahrzeug des Geschädigten parkte am rechten Fahrbahnrand der Poststraße vor dem Anwesen 3. Die bislang unbekannte unfallverursachende Person touchierte beim Vorbeifahren die linke Seite des PKW des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der/die Unfallverursacher/in in unbekannter Richtung unerlaubt vom Unfallort. Am PKW des Geschädigten entstand durch den Unfall ein Sachschaden im mittleren, vierstelligen Bereich.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben und/oder Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell