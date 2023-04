Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

St. Ingbert (ots)

Am 20.04.2023, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich in der Straße am Güterbahnhof 14 ein Verkehrsunfall mit Flucht. Der Geschädigte befährt die Straße In der Laabdell in 66386 St. Ingbert aus Richtung Am Grubenstollen kommend in FR Josefstalerstraße; der Verursacher die ungekehrte Fahrtrichtung. Aufgrund der engen Fahrbahnsituation hält der Geschädigte seinen weißen PKW am rechten Fahrbahnrand an. Der Transporterfahrer weicht mit seinem weißen Kastenwagen über den Gehweg aus. Hierbei streift er mit seiner linken hinteren Fahrzeugseite den weißen PKW hinten links. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Transporterfahrer flüchtet und kann vom Geschädigten später eingeholt und angehalten werden. Bei der Unfallaufnahme erklärte der Geschädigte, dass er von einem neutralen Zeugen angesprochen wurde. Dieser habe den Verkehrsunfall beobachtet. Der Zeuge konnte an der Unfallörtlichkeit nicht mehr angetroffen werden, so dass die Polizei St. Ingbert den Zeugen bittet, sich unter der 06894-1090 zu melden.

