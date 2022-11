Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Wohnanwesen in der Gartenstraße, in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.11.2021, kam es zwischen 1 Uhr und 9 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße, in St. Ingbert, zwischen der Jäger- und der Dilmesstraße. Unbekannte hatten hier die Glasfüllung einer rückwärtig in Richtung Neunkircher Weg gelegenen Hauseingangstür eingeschlagen oder eingetreten. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Anwohner oder Passanten, die verdächtige Wahrnehmungen bzgl. des Sachverhaltes gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei St. Ingbert, unter der 06894/1090, in Verbindung zu setzen.

