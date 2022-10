Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Wohnungseinbruch in Rohrbach

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Im Tatzeitraum vom 08.10.2022, 08:30 Uhr bis zum 10.10.2022, 11:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in ein Anwesen in der Bahnhofstraße in St. Ingbert-Rohrbach einzubrechen.

Da die Tür nicht aufgehebelt werden konnte, erlangte der Täter kein Zutritt zum Anwesen. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/109-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell