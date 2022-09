Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch/Diebstahl in eine Garage in St. Ingbert-Rentrisch

St. Ingbert (ots)

In der Zeit vom 20.09.2022 ca. 13:30 Uhr bis zum 29.09.2022 ca. 14:00 Uhr kam es in der Unteren Kaiserstraße 42 in St. Ingbert-Rentrisch zu einem Einbruchsdiebstahl in einer Garage hinter einem Mehrfamilienhaus. Die Garage ist eine von mehreren Mietgaragen. Hierbei verschaffte sich der Täter auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Garage und entwendete dort unterschiedliche Fahrzeugteile, darunter Felgen und Reifen. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 1500 Euro.

Für sachdienliche Hinweise ist Ihre Polizei St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 zu erreichen.

