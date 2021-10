Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Imbisswagen aufgebrochen

Gera (ots)

Ein Imbisswagen auf einem Supermarktparkplatz in der Zeulsdorfer Straße geriet ins Visier unbekannter Täter, so dass nunmehr die Kriminalpolizei ermittelt. Nach aktuellen Erkenntnissen brachen die Einbrecher in der Nacht zum gestrigen Dienstag (05.10.2021) in den Imbisswagen ein und verursachten hierbei Sachschaden. Mit einer im Verkaufsstand befindlichen Geldkassette flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Im Zuge der polizeilich eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tatgeschehen sowie den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell