Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Fahrraddiebstahl in der Kohlenstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 28.09.2022, zwischen 14:30 und 14:40 Uhr, kam es vor einem Einkaufsmarkt in der Kohlenstraße in St. Ingbert zu einem Fahrraddiebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete das dort ungesichert abgestellte silberne Fahrrad der Marke Cube, des 47-jährigen Geschädigten aus St. Ingbert. Er entfernte sich mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder die Tat selbst beobachtet haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert unter 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell