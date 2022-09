Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Aufbruch eines Zigarettenautomaten in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Bereits am 27.09.2022, gegen 17:30 Uhr, erlangte die Polizei St. Ingbert Kenntnis über einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Ein bislang unbekannter Täter brach in einem nicht bekannten Tatzeitraum mittels eines Brechwerkzeugs die Geldkassette aus einem Zigarettenautomaten in der Saarbrücker Straße, nahe der Alleestraße, in St. Ingbert heraus. Der Täter erbeutete dabei einen bislang unbekannten Bargeldbetrag und Zigarettenpackungen in unbekannter Menge. Der Schaden wird im unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder die Tat selbst beobachtet haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert unter 06894/1090 gebeten.

