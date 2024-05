Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Am Vormittag des 13.05.24 kam es gegen 09:20 Uhr in der Kaiserslauterer Straße in Homburg-Bruchhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Involviert ist ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters mit offener Ladefläche und stark verschmutztem hinterem Kennzeichenschild. Dieser befuhr die Kaiserslauterer Straße von Bruchhof kommend in Fahrtrichtung Homburg und touchierte den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkws. Mit einem Sachschaden im Bereich des rechten Außenspiegels am flüchtigen Transporter ist zu rechnen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

