Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl und Sachbeschädigung aus KFZ in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 19.04.2023 auf den 20.04.2023 kam es auf dem Parkplatz in der Straße Am Stadtbad in Homburg, gegenüber einem dortigen Lebensmitteldiscounter, zu einem Diebstahl von Kraftstoff und Sachbeschädigungen an insgesamt vier Lkw. Durch die Täter wurden hierbei ca. 700 Liter Diesel entwendet und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro.

Aufgrund der großen Menge an Diesel ist davon auszugehen, dass der oder die Täter zum Abtransport ein Kraftfahrzeug verwendete.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell