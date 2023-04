POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 11-jährigem Mädchen aus Homburg

Bexbach OT Oberbexbach (ots) - Am Dienstag, 18.04.2023, kam es gegen 20:40 Uhr in der Otto-Hahn-Straße in Bexbach OT Oberbexbach zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Zuvor konnte am Anwesen eine Frau beobachtet werden, welche an der Hauseingangstür läutete. Als hierauf nicht geöffnet wurde, entfernte sich diese vom Anwesen. Wenige Minuten später begab ...

