Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Oberbexbach

Bexbach OT Oberbexbach (ots)

Am Dienstag, 18.04.2023, kam es gegen 20:40 Uhr in der Otto-Hahn-Straße in Bexbach OT Oberbexbach zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Zuvor konnte am Anwesen eine Frau beobachtet werden, welche an der Hauseingangstür läutete. Als hierauf nicht geöffnet wurde, entfernte sich diese vom Anwesen. Wenige Minuten später begab sich ein weiterer Täter zielgerichtet in den umfriedeten Bereich des Anwesens, wo er versuchte sich rechtswidrig Zutritt zum Haus zu verschaffen. Bei der Tatausführung wurde er durch einen Nachbarn gestört, weshalb er vom Tatort flüchtete.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell