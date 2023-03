Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: E-Bike-Diebstahl in Blieskastel

Blieskastel (ots)

In der Nacht vom 14.03.2023, 21:00 Uhr, auf den 15.03.2023, 06:30 Uhr, wurde aus dem Fahrradständer eines Lebensmitteldiscounters in der Straße Zum Gunterstal in Blieskastel ein über Nacht dort abgestelltes E-Bike der Marke Fischer entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) oder dem Polizeirevier Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen.

