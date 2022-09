POL-HG: Infoveranstaltung zum Polizeiberuf in Bad Homburg - Jetzt Anmelden!

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - (pa)Die gestern veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 80-jährigen Mann aus Neu-Anspach wird zurückgenommen. Der vermisste Senior konnte in der Nacht wohlbehalten in Seligenstadt ausfindig gemacht werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: ...

mehr