POL-HOM: Kennzeichendiebstahl in Homburg

Homburg (ots) - Am 02.03.2023, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:10 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem weißen VW Polo mit Dürener Kreiskennzeichen, welcher in der Straße "Am Dorfplatz" in Kirrberg zum Parken abgestellt war. Hierbei wurden die Heckscheibe sowie der Fahrzeuglack im Bereich der Fahrerseite von bisher unbekanntem Täter zerkratzt. Bereits am Morgen in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 11:55 ...

mehr