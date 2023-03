Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigungen in Reinheim im Anschluss an den Rosenmontagsumzug

Gersheim (ots)

Vom 20.02.2023 auf 21.02.2023 kam es im Anschluss an den Rosenmontagsumzug in Reinheim zu zwei Sachbeschädigungsdelikten. Hierbei wurden zum einen in der Brunnenstraße ein PKW beschädigt und in der Saarlandstraße eine Betonskulptur und eine Mauerabdeckung erheblich beschädigt.

Personen welche sachdienliche Angaben zu den beiden Vorfällen machen können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) oder das Polizeirevier Blieskastel (06842/9270).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell