POL-HOM: Kinderansprecher in Homburg OT Schwarzenbach

Homburg (ots) - Ein unbekannter Täter hat in den vorangegangenen Tagen einen Blitzeranhänger, welcher in der Virchowstraße in Homburg aufgestellt war, mittels blauer Sprühfarbe besprüht und hierdurch beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060 in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- ESD Eisenbahnstraße 40 66424 Homburg ...

