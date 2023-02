POL-HOM: Sachbeschädigung

Kirkel (ots) - Am 23.02.2023 im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 17:58 Uhr ereignete sich in der Wielandstraße in 66459 Kirkel eine Verkehrsunfallflucht. Das Fahrzeug der Geschädigten war im o.g. Zeitraum auf einem Parkplatz links neben der Hausnummer 17 abgestellt. Das Fahrzeug wurde von bislang unbekanntem anderen Fahrzeug an dem hinteren Stoßfänger auf der linken Seite beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der/die Unfallverursacher/in von der Örtlichkeit, ohne sich ...

