Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand eines Müllcontainers am Kulturzentrum Saalbau in Homburg

Homburg (ots)

Am 17.01.2023, gegen 05:45 Uhr, setzte ein bislang unbekannter Täter einen rollbaren Restmüllcontainer neben dem Kulturzentrum Saalbau in der Zweibrücker Straße in Homburg in Brand. Glücklicherweise entstand kein Gebäudeschaden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell