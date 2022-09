POL-HOM: Kennzeichendiebstahl in Bexbach

St. Ingbert (ots) - In Zeitraum von Dienstag, den 20.09.2022 um ca. 15.00 Uhr, und Mittwoch, den 21.09.2022 um ca. 05.00 Uhr, kam es in der Heinestraße in 66386 St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Lkw. Hierbei beschädigte der bislang unbekannte Täter den Tank, sodass der darin befindliche Kraftstoff herauslief. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. In weiterer Folge versickerten die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf dem ...

