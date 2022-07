POL-HOM: Fahrraddiebstahl in Homburg

Blieskastel (ots) - Am 25.07.2022 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr wurde in Blieskastel, Stadtteil Mimbach an einem VAN, die hintere Seitenscheibe von einem unbekannten Täter eingeschlagen. Das Fahrzeug war vor dem Wohnanwesen der Geschädigten auf der Straße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel. 06841-1060) oder in Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen. ...

