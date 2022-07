Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Am 05.07.2022, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz in der Uhlandstraße ein geparkter VW Golf mit HOM-Kreiskennzeichen durch einen anderen Fahrzeugführer beschädigt. Der Fahrer eines silberfarbenen Pkw kollidierte beim Ausparken mit dem VW Golf, an welchem Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060)

