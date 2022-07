Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Dienstag, 28.06.2022, gegen 07:45 Uhr, mit einem Pkw die Obere Hochstraße in Oberbexbach aus Richtung Frankenholz kommend. In Höhe des Anwesens Obere Hochstraße 34 streifte der Unfallverursacher mit seinem Außenspiegel einen geparkten Skoda Octavia, wodurch dessen Außenspiegel ebenfalls beschädigt wurde.

Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070) oder an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell