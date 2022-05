Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Mehrparteienhaus

Homburg (ots)

In der Nacht vom 24.05.2022 auf den 25.05.2022 kam es in der Entenmühlstraße 1 in Homburg zu einer Sachbeschädigung an einem dortigen Mehrparteienhaus. Das Anwesen befindet sich noch in der Bauphase. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich, vermutlich durch die Eingangstür, Zutritt zum Gebäude. Im Anschluss durchtrennte er eine Wasserleitung im Dachgeschoss, wodurch das gesamte Gebäude mit Wasser regelrecht volllief. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit dieser Tat stehen könnten, gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

