Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neunkirchen Innenstadt (ots)

Am Dienstagabend, 10.05.22, gegen 20:40 Uhr, befuhr eine Fahrerin mit ihrem PKW die Hospitalstraße in FR Marienstraße. Das später unfallbeschädigte Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt vorwärts geparkt in einer Parktasche am rechten Fahrbahnrand in der Hospitalstraße. In Höhe der Hausnummer 2 verlor die Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren PKW und kollidiert mit der PKW-Front ihres Fahrzeugs mit dem PKW-Heck des geparkten PKW. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Das geparkte Fahrzeug wird in der Folge ca. einen Meter nach vorne auf den Bordstein geschoben. Die Fahrerin kann wie folgt beschrieben werden: blonde, schulterlange Haare, südl. Phänotyp, ca. 30 Jahre, 1,70-1,75 m groß, neongrünes T-Shirt. Sie sei nach dem Unfall von der Fahrerseite ausgestiegen und habe den Platz mit dem Beifahrer getauscht. Der Beifahrer war ein Mann (schwarze Jacke mit weißen Streifen, schwarze Hose, ca. 25 Jahre, südl. Phänotyp, kurze, braune Haare). Der Beifahrer ist dann auf der Fahrerseite eingestiegen und dann mit dem PKW in Richtung Wellesweilerstraße davongefahren. Auf dem Rücksitz haben zwei Kinder gesessen, die nicht näher beschrieben werden konnten. Bei dem PKW soll es sich um einen älteren BMW Kombi, Farbe: schwarz mit vermutlich bulgarischem Kennzeichen, gehandelt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell